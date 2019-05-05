Трамп вірить, що угода з денуклеаризації КНДР буде досягнута
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Трамп зазначив, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для КНДР
Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це він написав у Twitter.
Трамп висловив упевненість про досягнення мирної угоди з денуклеаризації Північної Кореї.
«Все можливо в цьому дуже цікавому світі, однак я вірю, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для Північної Кореї й не робитиме нічого, щоб завадити або покінчити з цим. Він також знає, що я - на його боці, та не хоче порушувати свою обіцянку, яку він дав мені. Угода буде досягнута!», - написав він.
Нагадаємо, Північна Корея в суботу, 4 травня, запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.
У квітні ЗМІ також повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.
Згодом глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР.
Як відомо, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.