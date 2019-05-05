Трамп вірить, що угода з денуклеаризації КНДР буде досягнута



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Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп

Трамп зазначив, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для КНДР

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це він написав у Twitter.

Трамп висловив упевненість про досягнення мирної угоди з денуклеаризації Північної Кореї.

«Все можливо в цьому дуже цікавому світі, однак я вірю, що Кім Чен Ин повною мірою усвідомлює великий економічний потенціал для Північної Кореї й не робитиме нічого, щоб завадити або покінчити з цим. Він також знає, що я - на його боці, та не хоче порушувати свою обіцянку, яку він дав мені. Угода буде досягнута!», - написав він.

Нагадаємо, Північна Корея в суботу, 4 травня, запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.

У квітні ЗМІ також повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

Згодом глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР.

Як відомо, у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.