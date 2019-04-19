Глава Пентагону підтвердив випробування зброї в КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан

За інформацією розвідки США, Північна Корея не запускала балістичну ракету

Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан підтвердив, що 17 квітня Північна Корея проводила випробування зброї.

Про це у четвер, 18 квітня, повідомило агенство AFP.

«Я не хочу вдаватися в подробиці діяльності нашої розвідки, скажу тільки, що це була не балістична ракета», - заявив Шанахан.

Напередодні ЗМІ повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування нової тактичної керованої зброї.

Щоправда, не уточнювалося, яку саме зброю було випробувано.

Нагадаємо, супутники зафіксували активність на головному ядерному об’єкті КНДР. Американський аналітичний центр CSIS повідомив про те, що знімки об’єкта Йонбйон від 12 квітня зафіксували п’ять спеціалізованих вагонів біля Лабораторії радіохімії та Об’єкту збагачення урану.

До слова, глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом, незважаючи на зустріч в столиці В'єтнаму, що невдало завершилася.

Також Трамп не виключив можливість третьої зустрічі з лідером Північної Кореї.