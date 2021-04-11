У США назвали кандидата на пост радника Байдена з питань Росії

Американських прихильників силового підходу до діалогу з Москвою турбує це можливе призначення

Старшим директором по Росії Ради національної безпеки Білого дому може стати Метью Рожанські, який очолює Інститут перспективних російських досліджень ім. Джорджа Кеннана при Центрі ім. Вудро Вільсона (Вашингтон). Про це повідомляє портал Axios, посилаючись на власне джерело.

За інформацією журналістів, кандидатуру Рожанські розглядають в адміністрації президента США Джо Байдена. У публікації йдеться, що передбачуваний новий радник є висококласним експертом по Росії й раніше засудив «параною в стилі холодної війни з приводу російського опудала».

Відзначається, що Рожанські також виступав прихильником пом’якшення політики щодо РФ, щоб уникнути «неприйнятних ризиків» для США.

Як пише Axios, американських прихильників силового підходу до діалогу з Москвою турбує можливе призначення Рожанські радником по Росії.

Варто відзначити, що Рожанські у 2017 році, коментуючи ситуацію на Донбасі, заявив, що США зацікавлені у врегулюванні збройного конфлікту в регіоні. Він також запропонував Вашингтону в ході переговорів відкласти питання про Крим і зайняти у ньому позицію «довготривалого невизнання».

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен пояснив висловлювання американського президента Джозефа Байдена, який назвав вбивцею президента Росії Володимира Путіна. Байдену необхідно притягувати Росію до відповідальності за будь-які ворожі дії, заявили в Держдепі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.