На Алясці розбився літак з туристами: усі на борту загинули
П'ятеро пасажирів авіарейсу були з круїзного корабля
На південному сході Аляски розбився літак, в результаті чого загинули всі шість людей на борту. Про це пише АР.
Літак розбився в районі національного пам'ятника Туманних фіордів, поблизу Кетчікана, повідомили берегова охорона та Федеральна авіаційна адміністрація.
Вертоліт берегової охорони спустив двох плавців-рятувальників на місце аварії, і вони підтвердили смерть шести людей.
Літак належав Southeast Aviation LLC. П'ятеро пасажирів рейсу були з круїзного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.
Національна рада з безпеки транспорту направила екіпаж для розслідування катастрофи.
Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.
В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини – інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє іноземців.
Згодом відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті.