На Алясці розбився літак з туристами: усі на борту загинули

У результаті аварії літака всі шість людей на борту загинули

П'ятеро пасажирів авіарейсу були з круїзного корабля

На південному сході Аляски розбився літак, в результаті чого загинули всі шість людей на борту. Про це пише АР.

Літак розбився в районі національного пам'ятника Туманних фіордів, поблизу Кетчікана, повідомили берегова охорона та Федеральна авіаційна адміністрація.

Вертоліт берегової охорони спустив двох плавців-рятувальників на місце аварії, і вони підтвердили смерть шести людей.

Літак належав Southeast Aviation LLC. П'ятеро пасажирів рейсу були з круїзного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.

Національна рада з безпеки транспорту направила екіпаж для розслідування катастрофи.

Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини – інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє іноземців.

Згодом відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті.

Читайте також: Родичі загиблого пілота Табанюка вважають авіатрощу замовним убивством