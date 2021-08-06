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    На Алясці розбився літак з туристами: усі на борту загинули

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    У результаті аварії літака&nbsp;всі шість людей на борту загинули - На Алясці розбився літак з туристами: усі на борту загинули
    У результаті аварії літака всі шість людей на борту загинули
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    П'ятеро пасажирів авіарейсу були з круїзного корабля

    На південному сході Аляски розбився літак, в результаті чого загинули всі шість людей на борту. Про це пише АР.

    Літак розбився в районі національного пам'ятника Туманних фіордів, поблизу Кетчікана, повідомили берегова охорона та Федеральна авіаційна адміністрація.

    Вертоліт берегової охорони спустив двох плавців-рятувальників на місце аварії, і вони підтвердили смерть шести людей.

    Літак належав Southeast Aviation LLC. П'ятеро пасажирів рейсу були з круїзного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam.

    Національна рада з безпеки транспорту направила екіпаж для розслідування катастрофи.

    Нагадаємо, селі Шепарівці (Коломийщина) спортивний літак впав на приватний житловий будинок. Рятувальники опублікували відео з місця падіння літака на Коломийщині.

    В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини – інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє іноземців.

    Згодом відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака на Прикарпатті.

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    Теги: США авіакатастрофа туризм літак смерть рятувальники
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    На Алясці розбився літак з туристами: усі на борту загинули