Пілот Ryanair помахав пасажирам середнім пальцем і залишив їх в аеропорту

Пілот лоукостера повідомив, що запізнюється, і відмовився пустити на борт 30 туристів

В аеропорту польського Ґданська 30 пасажирів не змогли вилетіти рейсом Ryanair до Бургасу у Болгарії, бо пілот літака відмовився пустити їх на борт. Це вже вчетверте цього літа лайнери ірландського лоукостера вилітають із польських аеропортів, залишаючи на летовищі частину пасажирів, пише Zaxid.net.

Інцидент в аеропорту Ґданська трапився у неділю, 1 серпня.Пасажири розповіли журналістам, що прибули в аеропорт вчасно. За дві з половиною години до вильоту, здали свої валізи у багаж і перейшли до ґейту для оформлення chek-in. Там і з'явились проблеми, бо виявилось, що в одному терміналі згромадилось кількасот людей, які одночасно вилітали трьома різними рейсами авіакомпанії Ryanair. Усіх їх обслуговували лише троє працівників, відразу ж утворились довгі черги.

«Працівниці, які усіх нас оформлювали, не впорались вчасно, зробили це із запізненням. Натомість ми здали свій багаж, отримали посадкові талони, пройшли паспортний контроль і збирались сісти на літак», – розповів один із пасажирів.

На кожному з етапів проходження контролю усіх пасажирів запевняли, що попри запізнення літак без них не відлетить. Також пообіцяли, що багаж пасажирів не полетить без них до Болгарії. Однак все сталось інакше.

Безпосередньо перед входом на борт літака капітан повідомив 30 туристам, що запізнюється на півтори години і більше нікого не пустить у літак. Ще більше роздратування в людей викликав його жест.

«Помахав нам середнім пальцем і відлетів із нашим багажем», – розповів один із пасажирів.

Тим, хто не зміг вилетіти, не запропонували ані готелю, ані навіть води. Представник перевізника повідомив, що люди можуть перебронювати свої квитки на наступний рейс до Бургасу за кілька днів. Однак виявилось, що на борту цього літака є 26 вільних місць, а не 30. Тобто вилетіти зміг той, хто швидше перебронював квитки.

Раніше повідомлялося, що у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».

До слова, Ryanair відкриває три нові рейси з України.