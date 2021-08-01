Родичі загиблого пілота Табанюка вважають авіатрощу замовним убивством

До розслідування причин авіакатастрофи долучилися експерти зі США, чиї громадяни теж загинули

У суботу, 31 липня, в Коломиї із військовими почестями провели в останню путь пілота Ігоря Табанюка, який три дні тому загинув в авіакатастрофі. Рідні зізналися: досі не вірять у те, що чоловіка більше немає, а авіатрощу вважають замовним убивством. Професійного льотчика поховали на кладовищі в Королівці, поряд із могилою молодшого сина Дениса, який 2013 року теж не повернувся з польоту, – повідомляє ТСН.

Попрощатися із Табанюком у Центр Коломиї прийшли сотні людей, його колеги й друзі з’їхалися з усієї країни. Чоловіка ховали в закритій труні – адже літак вибухнув й згорів разом із будинком, де впав.

Вперше після трагедії відчинив ворота місцевий аеродром, де Ігор Табанюк останні 10 років відроджував малу авіацію України: він заснував льотну школу, кожного року проводив популярний авіафестиваль. І саме звідки вирушив у політ, який для нього став останнім.

Колеги і друзі Ігоря Табанюка, які багато разів передивилися випадково зняте відпочивальниками відео падіння спортивного літака WT-10 Advantic, губляться у здогадах про те, що могло трапитися.

«Висота не була критична. Тобто, на тій висоті можна було виправити помилки. Він би такі помилки виправив. Якби це було в його руках», – зазначив один із них.

«Одразу видно, що він не скористався рятувальною системою. Значить, все йшло нормально. І буквально за декілька секунд могло щось таке трапитися – чи пасажир якось не так повівся чи, може, пасажиру стало зле, або щось з обладнанням», – додав інший пілот.

Зі свого боку президент Української авіаційної асоціації Геннадій Хазанов зазначив, що літак однозначно був у технічно справному стані.

«Ігор Петрович на здоров’я не жалівся ніколи – колишній військовий льотчик. До цього теж питань немає. Тобто, могло бути щось на борту з чимось пов’язане. З блокуванням керування», – припустив він.

Водночас рідні загиблого пілота висловили переконання, що авіатрощу хтось підлаштував. Його син, теж Ігор, підкреслив, що на батька останнім часом сипався шквал погроз і провокацій. Він навіть збирався вивезти з Коломиї свою сім’ю. І все це, переконані, через аеродром, який у Табанюка намагалися відібрати.

«По-перше, в понеділок він заявив слідчому и моїй матері: якщо найближчим часом щось трапиться, то це – він назвав прізвища – винні й причетні до цього люди. Друге, після прильоту на аеродром я не виявив на камерах відеоспостереження ніякого відеозапису. Це велика підозра для мене. Написав заяву в поліцію», – розповів син загиблого пілота.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини – інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє іноземців.

Відомо, що до розслідування причин авіакатастрофи долучилися експерти зі США, чиї громадяни теж загинули, Словаччини й Австрії, де розробляли двигун та саме повітряне судно. Українські слідчі жодних версій трагічної події досі не озвучили.

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