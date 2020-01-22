На автобані у Польщі зіткнулися 17 автомобілів



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У ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві габаритних вантажівки і чотири середньовагових транспортних автомобілі

За даними поліції, причиною зіткнення могла бути слизька дорога

На півдні Польщі в середу, 22 січня, зіткнулися 17 автомобілів. В аварії постраждали вісім осіб.

Про це повідомляє tvn24.pl.

За даними поліції, причиною зіткнення могла бути слизька дорога. Зазначається, що ДТП сталася на автобані S7 недалеко від міста Кельце.

У поліції повідомили, що в ДТП потрапили 11 легкових автомобілів, дві габаритних вантажівки і чотири середньовагових транспортних автомобілі. Один з автомобілів загорівся.

Через кілька годин рух автомобілів у цьому районі було відновлено.

До слова, на стоянці супермаркету в Києві водійка Porsche побила шість автівок.

Також повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці.