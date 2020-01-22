На стоянці супермаркету в Києві водійка Porsche побила шість автівок (відео)



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ДТП сталася на парковці Фото: скріншот відео

Жінка за кермом позашляховика не впоралася з керуванням

Сьогодні, 22 січня, на парковці біля супермаркету Novus поблизу станції метро «Лівобережна» сталася масштабна ДТП.

Жінка за кермом престижного позашляховика Porsche Cayenne протаранила шість автомобілів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ Оперативний» у Facebook.

За словами свідків, кросовер рухався доти, доки його не зупинили очевидці. Вони стверджують, що водій перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Дівчина за кермом білого Porsche намагалася виїхати зі стоянки супермаркету і потрощила 6 автомобілів.

Свідки зупинили порушницю, очікують поліцію.

Як повідомлялося, сьогодні о 06:48 на бульварі Перова, 25 у Дніпровському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу та загинув на місці, пасажир, а також чоловік, який знаходився на зупинці - отримали травми. Обох травмованих було передано медикам для подальшої госпіталізації. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія із понівеченого автомобіля. Дивіться відео з місця ДТП.