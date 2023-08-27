На Брянщині впав безпілотник: губернатор знайшов причетних

Росія традиційно каже про знищення українського безпілотника

Російська влада заявила про чергову атаку українського дрона

Пізно ввечері 26 серпня Брянську область РФ нібито атакував безпілотник. Про це заявив губернатор регіону Олександр Богомаз у Telegram.

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Він традиційно звинуватив в усьому Україну і сказав, що дрон нібито було знищено над Трубчевським районом силами російської протиповітряної оборони.

За словами губернатора, безпілотник упав у полі, а руйнувань і постраждалих унаслідок цього немає. Оперативні служби працюють на місці.

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Нагадаємо, що вночі 22 серпня, за даними міноборони РФ, під Москвою силами протиповітряної оборони нібито знищено два безпілотники. Ще два дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито ліквідували у Брянській області.