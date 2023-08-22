Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви

Через декілька років у РФ закінчаться гроші у фондах

Ліпсіц: «До 2026-го не залишиться нічого»

Золотовалютні запаси Росії заморожені, резерви країни-агресорки закінчаться вже найближчими роками. До того ж влада РФ відбиратиме гроші у населення. Про це заявив російський економіст Ігор Ліпсіц в інтерв'ю «Главкому».

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У Центробанку практично немає валюти, тож він зараз продає юані (Китай – одна з ключових держав, які купують російську нафту за юані. Відповідно, китайська валюта поповнює російський бюджет). Невеликі запаси лишилися у Фонді національного добробуту.

Фонд національного добробуту (ФНБ) – державний резервний фонд. Він є частиною механізму пенсійного забезпечення громадян РФ на тривалу перспективу. ФНБ формується коштом додаткових доходів федерального бюджету від нафтогазового комплексу і доходів від управління власними коштами. Фактично, ФНБ наповнюється з коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управлінню з метою забезпечення співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян, а також забезпечення збалансованості федерального бюджету і бюджету Пенсійного фонду Росії.

«Живих» грошей там залишилося близько 7 трлн руб. Цей фонд зараз підросте, тому що рубль знеціниться. Був курс 1 юань – 10 руб., зараз 1 юань – майже 13 руб. Тобто на 30% гроші у ФНБ у рублевій масі збільшаться. Є ще якісь гроші, розкидані по різних рахунках, різних державних фондах. Фонд ЖКГ, фонд кіно. Це не дуже великі гроші. Думаю, протягом наступного року їх витратять. Усі, хто аналізують ситуацію, розуміють, що на 2024-25 роки якісь резерви в Росії є. А до 2026 не залишиться більше нічого», – пояснив Ліпсіц.

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Тоді єдиним джерелом залишиться населення і гроші потрібно буде забирати тільки в нього. Проте за таких умов росіяни не зможуть витрачати кошти на покупки в магазинах. Відповідно, не буде надходжень коштом ПДВ, торгівлі та надходжень від акцизів, оскільки ніхто нічого не купуватиме. Тож 2026 рік стане тривожною смугою для російської економіки.

Нагадаємо, 15 серпня російський Центробанк підняв ключову ставку до 12%, після чого рубль зі 101 за $1 зміцнився до 95, проте сам по собі цей інструмент допомогти зупинити падіння валюти не допоможе.

Зокрема, для простих росіян існує три індикатори добробуту: курс долара, ціни на продукти та заповнені товарами полиці в магазинах.

До слова, Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції.