У Московській і Брянській областях знову гучно: росіяни кажуть про атаку дронів (фото, відео)

Росіяни нібито збили над двома областями РФ чотири безпілотники

Уночі 22 серпня під Москвою силами протиповітряної оборони нібито знищено два безпілотникию Ще два дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито ліквідували у Брянській області. Про це повідомило міністерство оборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Два БпЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ, зазнали аварії над територією Брянської області.

Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у відомстві заявили, що внаслідок атак безпілотників постраждалих немає.

Збиття двох безпілотників під Москвою констатував і мер російської столиці Сергій Собянін.

За його словами, один дрон було збито у районі Красногорська, а другий – у районі населеного пункту Часци Одинцовського району.

За повідомленням російського видання Astra, у Красногорську після вибуху в будинках повилітали вікна і пошкоджено автівки. На асфальті одного з дворів лежать уламки, ймовірно, БпЛА. На місце виїхали екстрені служби, у тому числі «швидка».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Telegram-каналу Shot, над Красногорськом дрон було збито у районі будівлі уряду Московської області.

Крім того, як пише Astrа, жителі московського району Строгіно також чули вибух, після якого в небо здіймався дим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі столичні аеропорти закривалися на вильоти і прильоти, інформує пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на авіаслужби.

Згодом аеропорти «Шереметьєво» і «Домодєдово» відновили прийом рейсів після тимчасового закриття.

5 фото На весь екран







Наслідки атаки дронів у Підмосков'ї фото: ТАСС

Нагадаємо, що вранці 21 серпня всі аеропорти Москви було закрито через наліт дронів. Оголошувався так званий режим «Ковер», який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти. Раніше військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Раніше, у ніч на 18 серпня, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її. Встановлено, що один із безпілотників упав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.