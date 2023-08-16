Росія заявила про атаку «українських диверсантів» на Брянщину

Росія стверджує, що «знищила чотирьох українських диверсантів» у Брянській області

У російській Брянській області сьогодні, 16 серпня, вкотре заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи у Стародубський район. Про це повідомили російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зупинено спробу проникнення на територію Росії українських диверсантів, які намагалися перетнути кордон у Стародубському районі Брянської області. Четверо диверсантів знищено», – заявила російська Федеральна служба безпеки.

У відомстві також повідомили, що на місці бою нібито виявлено FPV-дрони з наклейками «Власність ФСБ Росії» та російською символікою, що «свідчить про підготовку провокацій на російській території».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що бій стався приблизно опівдні 15 серпня.

«Прикордонники, пересуваючись на БТР, виявили між селами Курковичі та Ломаківка (приблизно 1,3 кілометра від кордону з Україною) невідомі рюкзаки. Під час огляду рюкзаків невідомі відкрили по прикордонниках вогонь з автоматів. У результаті бою спробі проникнення запобігли», – пишуть у російських ЗМІ.

Як інформацією російських ЗМІ, далі почався мінометний обстріл. Унаслідок цього контузію отримав ветеринар місцевого молококомплексу.

Українська сторона ніяк не коментувала цей інцидент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у березні 2023 року російські пропагандисти розносили фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус».