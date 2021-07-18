Дружина вбитого президента Гаїті повернулася після лікування в США

Жінку зустрів в аеропорту прем'єр-міністр країни Клод Жозеф

Вдова убитого президента Гаїті Жовенеля Моіса Мартін Моіс в суботу, 17 липня, повернулася на батьківщину після лікування в США. На ній був надітий бронежилет. Про це повідомляє Le Nouveliste.

Жінку зустрів в аеропорту прем'єр-міністр країни Клод Жозеф. На ній був надітий бронежилет. 23 липня вона візьме участь в похоронах чоловіка.

Президента Гаїті вбили в ніч на 7 липня в його приватній резиденції, в нього вистрілили не менше 12 разів. Перша леді Мартін Моїз була поранена і доставлена в лікарню Флориди .

За підозрою у вбивстві затримали близько 20 підозрюваних. Міністр оборони Колумбії Дієго молу Апонте раніше сказав, що до вбивства причетні колишні колумбійські військові.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.

Повідомлялося, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.

Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

Розглядалася версія, що у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють іноземців.

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