Дружина вбитого президента Гаїті повернулася після лікування в США
Жінку зустрів в аеропорту прем'єр-міністр країни Клод Жозеф
Вдова убитого президента Гаїті Жовенеля Моіса Мартін Моіс в суботу, 17 липня, повернулася на батьківщину після лікування в США. На ній був надітий бронежилет. Про це повідомляє Le Nouveliste.
Жінку зустрів в аеропорту прем'єр-міністр країни Клод Жозеф. На ній був надітий бронежилет. 23 липня вона візьме участь в похоронах чоловіка.
Президента Гаїті вбили в ніч на 7 липня в його приватній резиденції, в нього вистрілили не менше 12 разів. Перша леді Мартін Моїз була поранена і доставлена в лікарню Флориди .
За підозрою у вбивстві затримали близько 20 підозрюваних. Міністр оборони Колумбії Дієго молу Апонте раніше сказав, що до вбивства причетні колишні колумбійські військові.
Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч на 7 липня в ході озброєного нападу на його резиденцію. Його дружина отримала поранення.
Повідомлялося, що приблизно о першій годині ночі група невідомих, частина з яких говорила іспанською, напала на резиденцію Моїза і застрелила президента. Крім того, вогнепальне поранення отримала перша леді країни.
Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.
Розглядалася версія, що у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза підозрюють іноземців.