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    США зіштовхнулися з міграційною кризою (відео)

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    Тисячі людей в пошуках кращої долі подалися в США - США зіштовхнулися з міграційною кризою (відео)
    Тисячі людей в пошуках кращої долі подалися в США
    фото MEFeater Magazine

    Тисячі біженців з Мексики та Гаїті розбили стихійний табір на кордоні з США

    У Сполучених Штатах заговорили про міграційну кризу. Адміністрація Байдена не поспішає відмовлятися від трамповської політики.

    США почали відправляти гаїтянських мігрантів, які масово прибувають до Техасу з Мексики, назад на батьківщину.

    Як повідомляє DW, міністерство національної безпеки США повідомило, що перевезло близько 2000 мігрантів з табору в техаському місті Дель-Ріо до інших міст, де їх буде ідентифіковано. За даними міністерства, до Дель-Ріо прибудуть 400 агентів, які мають допомогти подолати цю кризу.

    Нагадаємо, у міграційній службі України звернулися в міністерство юстиції з пропозицію переобладнати будівлі для розміщення біженців з Афганістану.

    Як раніше повідомляв «Главком», Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Попри те, що ООН і партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути, вони не зможуть це зробити без твердої та щедрої міжнародної підтримки.

    Теги: США мігранти Гаїті біженці
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    США зіштовхнулися з міграційною кризою (відео)