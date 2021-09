США зіштовхнулися з міграційною кризою (відео)

У Сполучених Штатах заговорили про міграційну кризу. Адміністрація Байдена не поспішає відмовлятися від трамповської політики.

США почали відправляти гаїтянських мігрантів, які масово прибувають до Техасу з Мексики, назад на батьківщину.

Як повідомляє DW, міністерство національної безпеки США повідомило, що перевезло близько 2000 мігрантів з табору в техаському місті Дель-Ріо до інших міст, де їх буде ідентифіковано. За даними міністерства, до Дель-Ріо прибудуть 400 агентів, які мають допомогти подолати цю кризу.

We are heartbroken and outraged at the inhumane treatment of Haitian migrants. Many are trying to leave a country that is struggling after countless natural disasters and political crises. All efforts should be going towards helping them. pic.twitter.com/LRv5nY9FCa