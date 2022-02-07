На Гаваях військовий об’єкт отруює питну воду

Влада островів вимагає закриття установка для зберігання палива

Чиновники Гаваїв вимагають від Сполучених Штатів аби ті, закрили військовий об’єкт, який отруює питну воду на острові. Про це інформує АР.

Гігантська установка для зберігання палива уряду США, прихована всередині гірського хребта, постачає паливом військові кораблі та літаки, які перетинають Тихий океан після Другої світової війни.

Її існування роками було таємницею. Авіапаливо витекло в колодязь з питною водою. Це потрапило у водопровідні води й від цього захворіли тисячі людей.

Корінні гавайці, ветерани, ліберали та консерватори на Гаваях наполягають на тому, щоб закрили резервуари, але ВМС стверджують, що вони життєво важливі для національної безпеки.

Військово-медичні бригади оглянули понад 5900 осіб, які скаржилися на симптоми: нудота, головний біль та висип. Військові перемістили близько 4 тис. сімей у готелі та привезли системи очищення води з материкової частини США.

За перші шість тижнів із моменту виникнення водної кризи ВМС витратили понад $250 млн на вирішення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я.

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