Російський корабель «треться» біля Гаваїв із минулого тижня

Американські військові стежать за російським кораблем у Тихому океані

У США заявили, що в акваторії Тихого океану, неподалік від Гаваїв, виявлено корабель Росії. Американські військові стежать за ним ще з минулої п'ятниці. Про це повідомляє Honolulu Star-Advertiser.



Американські військові розповіли виданню, що з 7 січня спостерігають за переміщенням судна у водах Тихого океану за межами економічної зони Гаваїв.





«У рамках наших звичайних щоденних операцій ми уважно відстежуємо всі судна в Індо-Тихоокеанській зоні операцій за допомогою морських патрульних літаків, надводних кораблів та спільних засобів», - заявив речник Тихоокеанського Командування Збройних сил США (Indopacom) майор Роб Мартінс.



У травні 2021 року Тихоокеанський флот США відстежував російський шпигунський корабель «Карелія», який затримався приблизно в 24 км на захід від гавайського острова Кауаї. Пізніше у червні десятки військових кораблів з Тихоокеанського флоту РФ провели найбільші навчання у Тихому океані з моменту закінчення холодної війни.

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