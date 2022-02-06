Міжнародний військовий експерт порівняв втрати Росії в Грузії та втрати СРСР в Афганістані

«Велику роль у війні грає, готові військовослужбовці жертвувати життям заради досягнення перемоги?»

Силу армії можна виміряти не лише кількістю зброї, а й рівнем професійної підготовки військовослужбовців. Тобто чи вміють вони поводитися з озброєнням, наскільки злагоджено вони можуть діяти. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив член Чеської асоціації міжнародний досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Велику роль грає морально-психологічний стан військ. Чи готові військовослужбовці жертвувати життям заради досягнення перемоги? Ось тут дуже велике питання виникає», – пояснив Федоров.

За словами експерта, військові української і російської армій перебувають у абсолютно різному психологічному стані. Одна справа – захищати свою землю, інша справа, коли посилають воювати, де можуть убити.

«Я би звернув увагу на війни, у яких брала участь російська армія. Це війни у Чечні, які закінчилися поразкою для російської армії і військово-повітряна операція у Сирії. Та остання навіть і не показник. Бо російська авіація діяла проти озброєних загонів, у яких не було засобів протиповітряної оборони. Тобто літаки там літали практично безкарно і бомбардували тих, хто не міг нічим відповісти. Причому я б не сказав, що, з суто професійної точки зору, російська авіація діяла дуже кваліфіковано і грамотно в Сирії, адже були зруйновані чималі частини великих міст. У той час як сучасна західна авіація уражає точково цілі. Наприклад, вищезгадана операція НАТО у Сербії. Об’єкти уражалися досить точно. Був дуже великий скандал, коли помилково американські бомби чи ракети, напевно, це була ракета, потрапили у двір посольства Китаю. Але це виняток з правил», – сказав Федоров.

Крім того, російська армія у її сучасному вигляді практично не воювала. Те, що відбувається на навчаннях, це не показник, вважає експерт.

«Є такий термін «бойова злагодженість підрозділів». Це, як здатність планування, кваліфікація штабних працівників перевіряється тільки в бойових умовах. Після війни, скажімо, у Грузії, немає підстав її оцінювати. У Грузії ця армія здобула перемогу тільки завдяки значній кількісній перевазі. А кількість втрат, це один з показників бойової підготовки Збройних сил, у перерахунку за один день становила 15 людей. Втрати за цим показником були вищі, ніж під час війни в Афганістані в найнапруженіші для радянської армії моменти», – зауважив науковець.

Щодо озброєння російських військ, то сучаснішим за озброєння української армії Федоров його не вважає. Можливо, якіснішим, більш модернізованим. «Зокрема, мова про танки, хоча це танки радянських часів. Якщо говорити про артилерію, тут я б не став говорити про те що російська артилерія набагато краща. Взагалі, поняття краща – це щось побутове. Але, знову ж таки, поява Javelin і шведсько-британських протитанкових ракет (комплекс NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) може нейтралізувати бронетанкову техніку російської армії. Авіація так, вона більш сучасна в Росії, ніж в Україні», – підсумував експерт.

Раніше військовий експерт розповів, що у Росії не вистачає сил на велику війну. Однак існує кілька варіантів, за якими сценаріями може розвиватися імовірна атака, якщо РФ все ж вирішить напасти.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.