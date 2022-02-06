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    США оцінили готовність Росії до повного вторгнення в Україну

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    За даними джерел Росія чекає настання сильних морозів для легкого пересування техніки - США оцінили готовність Росії до повного вторгнення в Україну
    За даними джерел Росія чекає настання сильних морозів для легкого пересування техніки
    фото: reuters.com

    ЗМІ: у Білому домі припускають, що у разі повномасштабного вторгнення Київ можуть захопити протягом кількох днів

    Росія стягнула до українського кордону 70% військ, необхідних для повномасштабного вторгнення в Україну, проте російський президент Володимир Путін може обрати інший сценарій. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників Білого дому.

    За їхніми відомостями, протягом останніх двох тижнів Вашингтон зафіксував збільшення кількості батальйонних тактичних груп Росії на кордоні з Україною із 60 до 83. Також відомо, що ще 14 груп перебувають на шляху до кордону.

    Чиновники стверджують, що наступ може відбутися найближчими днями, і він залежить від погодних умов. Зокрема, через прогнозовані з 15 лютого морози земля добре промерзне, що дозволить російським військам пересуватися бездоріжжям.

    Також у Білому домі припускають, що у разі повномасштабного вторгнення Київ можуть захопити протягом кількох днів. Втрати серед військових з обох боків та мирного населення становитимуть десятки тисяч людей.

    «Україна може втратити від 5 до 25 тис. військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 до 10 тис., а втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 до 50 тис., за оцінками США», – йдеться у матеріалі.

    Нагадаємо, експерт пояснив, для чого Путін накопичує війська на кордоні і при цьому обіцяє, що війни не буде.

    Також міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ.

    А посол Росії в США Анатолій Антонов вважає неможливою нову російську інтервенцію в Україну. За його словами, вторгнення не відповідає інтересам Москви.

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    Теги: Росія ЗМІ США війна Україна озброєння населення
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    США оцінили готовність Росії до повного вторгнення в Україну