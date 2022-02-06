У Техасі сталася стрілянина: п'ятеро померлих та троє поранених

Одне із двох місць вбивства в окрузі Наварро, де, за словами поліції Корсиканни, чоловік застрелив членів сім'ї

Одне із двох місць вбивства в окрузі Наварро, де, за словами поліції Корсиканни, чоловік застрелив членів сім'ї

Чоловік убив членів своєї сім'ї в будинку на Корсикані

П'ятеро людей, у тому числі підозрюваний стрілець, загинули, ще троє отримали поранення у результаті стрілянини цієї ночі в окрузі Наварро, штат Техас, повідомляє NBC News.

Чоловік убив членів своєї сім'ї в будинку на Корсикані, в 55 милях на південний схід від Далласа.

За словами начальника поліції Корсикани Роберта Джонсона, офіцери знайшли чоловіка і жінку загиблими від вогнепальних поранень, а також двох інших людей, які були поранені, їх доставили до травматологічного центру Далласа.

За словами Джонсона, заступники шерифа округу Наварро вирушили в інше місце у Фрості, приблизно в 20 милях на захід, де знайшли чоловіка та дитину, застрелених до смерті. За словами чиновників, третя жертва отримала кілька пострілів і була госпіталізована.

Поліція Корсикани та депутати округу зосередили увагу на підозрюваному, який подорожував на транспортному засобі, і відстежили його місцезнаходження за допомогою навігаційної системи.

Поліція попросила дистанційно вимкнути автомобіль. Поліцейський спецназ знайшов підозрюваного одного в автомобілі з вогнепальним пораненням, яке чоловік собі завдав сам.

Нагадаємо, щонайменше троє учнів загинули під час стрілянини в школі в місті Оксфорд штату Мічиган у США. Як розповів представник поліції, зловмисник під час перебування у школі здійснив від 15 до 20 пострілів із напівавтоматичного пістолета, з яким його і затримали.

До слова, в одному з дворів Києва дівчина відкрила стрілянину з предмета, схожого на пістолет.

Нагадаємо, 25 січня у центрі Києва на вул. Володимирська, 23а відбулася перестрілка.

Раніше посеред вулиці в Києві сталась стрілянина.

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