На грузинському телеканалі підтримали Україну: зворушливе відео

Ведуча в прямому ефірі заговорила українською мовою

Грузія, яка також стала жертвою російської агресії, висловила підтримку українському народу. В ефірі одного з грузинських телеканалів ведуча сказала, що країни мають спільного ворога, і це – Росія. Відповідне віео на своїй сторінці у Facebook опублікував Остап Яриш.

Слова підтримки пролунали на телеканалі Mtavari Arkhi. Його ведуча в прямому ефірі заговорила українською мовою.

«У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми, як ніколи, разом. І тільки разом обов’язково переможемо», – наголосила ведуча.

Раніше знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.

На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.