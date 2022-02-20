У Twitter з’явилася фейкова сторінка Збройних сил. Генштаб підозрює Росію

У Генштабі показали фейкову сторінку у Twitter

Агресор часто створює такі сторінки для поширення пропаганди

У Генеральному штабі Збройних Сил України попередили, що у соціальній мережі Twitter створено фейкову сторінку ЗСУ з метою поширення російської пропаганди. Про це Генштаб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві наголосили, що офіційна верифікована сторінка Збройних Сил у Twitter розташована за посиланням: https://twitter.com/GeneralStaffUA.

«Інші сторінки цієї соцмережі що містять у назві причетність до ЗСУ або до Генерального штабу ЗСУ часто створюються агресором для поширення ворожої пропаганди», – заявили у Генштабі.

Раніше проросійські бойовики розташовують артилерію та бронетехніку серед житлових будинків. Таким чином, під час обстрілів, агресор провокує нашу армію на помилки.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Також на тлі загострення на Донбасі та загрози російського вторгнення Служба безпеки України посилила контррозвідувальний напрямок та готова реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

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