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    Ще одна країна Європи переносить посольство до Львова

    Посольство перенесуть в інтересах безпеки працівників - Ще одна країна Європи переносить посольство до Львова
    Посольство перенесуть в інтересах безпеки працівників
    фото з відкритих джерел

    Відомства приймають рішення про перенесення на тлі загрози російського вторгнення

    Міністерство закордонних справ Нідерландів вирішило тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова. Про це повідомляється на сторінці відомства у Twitter у неділю, 20 лютого.

    «З міркувань безпеки сьогодні було ухвалено рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства у Києві до Львова», – йдеться у короткому повідомленні.

    Також уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

    Нагадаємо, кілька днів тому посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві.

    Як відомо, Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві. А ще Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві.

    Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж.Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

    До слова, ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

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    Теги: Росія Львів Нідерланди напад посольство Twitter
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    Ще одна країна Європи переносить посольство до Львова