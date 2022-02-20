Ще одна країна Європи переносить посольство до Львова

Відомства приймають рішення про перенесення на тлі загрози російського вторгнення

Міністерство закордонних справ Нідерландів вирішило тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова. Про це повідомляється на сторінці відомства у Twitter у неділю, 20 лютого.

Om veiligheidsredenen is vandaag besloten om tijdelijk de werkzaamheden van de ambassade in Kyiv naar het Nederlandse trefpunt in Lviv te verplaatsen. — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) February 20, 2022

«З міркувань безпеки сьогодні було ухвалено рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства у Києві до Львова», – йдеться у короткому повідомленні.

Також уряд Великобританії прийняв рішення перенести своє посольство з Києва до Львова. Таке рішення було прийнято на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, кілька днів тому посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві.

Як відомо, Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві. А ще Естонія зробила заяву щодо посольства у Києві.

Крім того, Посольство США буде тимчасово перенесено до Львова. До того ж.Австралія слідом за Канадою призупинила роботу посольства в Києві.

До слова, ексглава МЗС пояснив, чому американське посольство евакуювалось із Києва. Також Резніков пояснив, чому деякі посольства переїхали до Львова.

Читайте також: