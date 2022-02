Ще одна країна Європи переносить посольство до Львова

Міністерство закордонних справ Нідерландів вирішило тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова. Про це повідомляється на сторінці відомства у Twitter у неділю, 20 лютого.

Om veiligheidsredenen is vandaag besloten om tijdelijk de werkzaamheden van de ambassade in Kyiv naar het Nederlandse trefpunt in Lviv te verplaatsen.