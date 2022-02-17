Відомі грузини записали відеозвернення на підтримку України (відео)

У ролику взяли участь Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі та інші

Грузинські артисти та журналісти записали відео на підтримку України

Знамениті грузинські артисти – Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, а також журналісти та громадські активісти записали зворушливе відео на підтримку України. Своє звернення вони озвучили українською.

На тлі звернення звучав гімн України, а учасники акції розмовляли українською.

«Ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої та незалежної України. Ми знаємо, що узурпатору потрібне чергове кровопролиття у сусідній державі. Ми з надією спостерігаємо, що весь світ мобілізований як ніколи і віримо, що людство стане проти зла і не допустить несправедливості», – йдеться у зверненні.

Грузини закликали інші країни допомогти зупинити Росію та наголосили, що вірять в український народ та його здатність протистояти агресору.

«Закликаємо та просимо всі цивілізовані країни, які мають бажання та можливість зупинити агресора, стати до кінця поруч із героїчним українським народом та державою. Ми віримо, що цієї історичної миті український народ буде твердий, єдиний і безстрашний. Як це було завжди у скрутні часи для України. Ми в Грузії знаємо, що ваш успіх – це наш успіх, ваша перемога – це наша перемога, ваша свобода – це наша свобода», – сказали діячі.

Також вони запевнили, що Грузія завжди підтримувала українців та продовжить це робити.

«Слава Україні! Героям слава! Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!», – підсумували у зверненні.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відсвяткували День єднання України. На підтримку нашої країни новий стадіон у Батумі відсвітили в кольорах українського прапора.