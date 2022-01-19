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    На індійському військовому кораблі стався вибух, є загиблі

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    Про серйозний матеріальний збиток внаслідок вибуху не повідомляється - На індійському військовому кораблі стався вибух, є загиблі
    Про серйозний матеріальний збиток внаслідок вибуху не повідомляється
    фото: сommons

    Екіпаж корабля взяв ситуацію під контроль

    На борту індійського військово-морського корабля (INS) Ranvir на військово-морській верфі в Мумбаї стався вибух. В результаті загинули троє військовослужбовців ВМС Індії, повідомляє The print.

    В офіційній заяві ВМС Індії йдеться, що всі троє військових загинули від травм, отриманих в результаті вибуху.

    «У ході прикрого інциденту сьогодні на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, викликаних вибухом у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir», – йдеться в заяві.

    Також зазначається, що екіпаж корабля взяв ситуацію під контроль і негайно відреагував. Про серйозний матеріальний збиток не повідомляється.

    «INS Ranvir перебував в оперативному розгортанні через узбережжя Східного військово – морського командування з листопада 2021 року і повинен був незабаром повернутися в базовий порт», – йдеться в повідомленні.

    Про причини вибуху не повідомляється. Слідчій комісії доручено розібратися в причинах інциденту.

    Напередодні на нафтопроводі в Туреччині стався потужний вибух.

    Також у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження, яка доглядає за людиною в цій квартирі.

    Теги: вибух смерть військові Індія корабель ВМС
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    На індійському військовому кораблі стався вибух, є загиблі