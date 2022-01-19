На індійському військовому кораблі стався вибух, є загиблі

Про серйозний матеріальний збиток внаслідок вибуху не повідомляється

Екіпаж корабля взяв ситуацію під контроль

На борту індійського військово-морського корабля (INS) Ranvir на військово-морській верфі в Мумбаї стався вибух. В результаті загинули троє військовослужбовців ВМС Індії, повідомляє The print.

В офіційній заяві ВМС Індії йдеться, що всі троє військових загинули від травм, отриманих в результаті вибуху.

«У ході прикрого інциденту сьогодні на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, викликаних вибухом у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir», – йдеться в заяві.

Також зазначається, що екіпаж корабля взяв ситуацію під контроль і негайно відреагував. Про серйозний матеріальний збиток не повідомляється.

«INS Ranvir перебував в оперативному розгортанні через узбережжя Східного військово – морського командування з листопада 2021 року і повинен був незабаром повернутися в базовий порт», – йдеться в повідомленні.

Про причини вибуху не повідомляється. Слідчій комісії доручено розібратися в причинах інциденту.

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