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    Четверті за місяць випробування. КНДР запустила дві балістичні ракети

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    За інформацією Японії, ракети пролетіли близько 300 км і впали в море - Четверті за місяць випробування. КНДР запустила дві балістичні ракети
    За інформацією Японії, ракети пролетіли близько 300 км і впали в море
    архівне фото

    Постріли було зроблено в понеділок зі східного узбережжя країни у напрямку океану

    Північна Корея вже вчетверте з нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети. Про це пише агенція Yonhap із посиланням на південно-корейських військових

    Повідомляється, що постріли було зроблено в понеділок зі східного узбережжя країни у напрямку океану.

    За інформацією Японії, ракети пролетіли близько 300 км і впали в море.

    Японська берегова розіслала попередження суднам, які пропливають біля японського узбережжя, з проханням стежити за «падаючими предметами». Наразі немає інформації, що якийсь корабель або літак постраждав.

    Раніше повідомлялося про три інші випробування Північної Кореї в січні. Два з них – це одиночні запуски «гіперзвукових ракет», здатних розвивати високу швидкість і маневрувати після запуску. Перший запуск відбувся 5 січня, другий – 11 січня.

    У п'ятницю КНДР випробувала дві балістичні ракети малої дальності. Вони були запущені з потяга.

    1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

    Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

    Теги: Японія військові навчання корабель Північна Корея море
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    Четверті за місяць випробування. КНДР запустила дві балістичні ракети