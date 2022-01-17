Четверті за місяць випробування. КНДР запустила дві балістичні ракети

За інформацією Японії, ракети пролетіли близько 300 км і впали в море

Постріли було зроблено в понеділок зі східного узбережжя країни у напрямку океану

Північна Корея вже вчетверте з нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети. Про це пише агенція Yonhap із посиланням на південно-корейських військових

Повідомляється, що постріли було зроблено в понеділок зі східного узбережжя країни у напрямку океану.

За інформацією Японії, ракети пролетіли близько 300 км і впали в море.

Японська берегова розіслала попередження суднам, які пропливають біля японського узбережжя, з проханням стежити за «падаючими предметами». Наразі немає інформації, що якийсь корабель або літак постраждав.

Раніше повідомлялося про три інші випробування Північної Кореї в січні. Два з них – це одиночні запуски «гіперзвукових ракет», здатних розвивати високу швидкість і маневрувати після запуску. Перший запуск відбувся 5 січня, другий – 11 січня.

У п'ятницю КНДР випробувала дві балістичні ракети малої дальності. Вони були запущені з потяга.

1 січня Кім Чен Ин назвав 2022-й роком «великої смертельної битви». До слова, у жовтні Кім Чен Ин пообіцяв побудувати «непереможну армію».

Наприкінці вересня Північна Корея заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.