У турецькому порту помер моряк з України

Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі

У Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні «Маранта», що прибуло до турецького порту Самсун із порту Рені. Про це «Укрінформу» повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

«Вчора, 17 січня, на вантажному судні «Маранта», яке здійснило рейс з порту Рені до порту міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, здійснив самогубство», – розповів Білик.

За його словами, консульським відділом посольства України в Туреччині встановлено зв'язок з крюїнговою компанією, командою судна та рідними загиблого моряка, надається необхідне консульське сприяння.

«Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі», – сказав дипломат.

Нагадаємо, у Туреччині 12 грудня 2021 року в реанімації госпіталю міста Самсун помер 26-річний український моряк. За попередніми даними, смерть настала від отруєння дезінфекційним засобом.

За даними ЗМІ, 26-річний Максим Стовба 28 листопада чергував на вантажному судні, яке знаходилося біля порту Самсун. Стверджується, що українець випив горілку, а потім дезінфекційний засіб.

Також повідомлялося, що до Туреччини прибуло судно з мертвим українським моряком.

До слова, моряка, який впав із судна на Одещині, знайшли в Румунії.