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    У турецькому порту помер моряк з України

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    Українець служив на вантажному судні &laquo;Маранта&raquo; - У турецькому порту помер моряк з України
    Українець служив на вантажному судні «Маранта»
    фото: vesselfinder

    Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі

    У Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні «Маранта», що прибуло до турецького порту Самсун із порту Рені. Про це «Укрінформу» повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

    «Вчора, 17 січня, на вантажному судні «Маранта», яке здійснило рейс з порту Рені до порту міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, здійснив самогубство», – розповів Білик.

    За його словами, консульським відділом посольства України в Туреччині встановлено зв'язок з крюїнговою компанією, командою судна та рідними загиблого моряка, надається необхідне консульське сприяння.

    «Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі», – сказав дипломат.

    Нагадаємо, у Туреччині 12 грудня 2021 року в реанімації госпіталю міста Самсун помер 26-річний український моряк. За попередніми даними, смерть настала від отруєння дезінфекційним засобом.

    За даними ЗМІ, 26-річний Максим Стовба 28 листопада чергував на вантажному судні, яке знаходилося біля порту Самсун. Стверджується, що українець випив горілку, а потім дезінфекційний засіб.

    Також повідомлялося, що до Туреччини прибуло судно з мертвим українським моряком.

    До слова, моряка, який впав із судна на Одещині, знайшли в Румунії.

    Теги: Туреччина смерть українці корабель посольство розслідування українські моряки
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    У турецькому порту помер моряк з України