Вибух будинку в Чернівцях: поліція назвала попередню причину

Поліція назвала попередню версію вибуху газу в житловому будинку в Чернівцях

Внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження

Вибух газу в будинку на вулиці Шептицького у Чернівцях стався після того, як постраждала, за попередніми даними, підпалила сірники.Про це у коментарі кореспонденту molbuk.uaповідомила речниця Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева.

За її словами, внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження, яка доглядає за людиною в цій квартирі.

«Жінка зайшла, підпалила сірники і газ вибухнув. Пожежі як такої, не було. У постраждалої – опіки рук та обличчя», – сказала Маришева.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул.Шептицького, 15.

Факт вибуху газу на третьому поверсі на вказану адресу підтвердився, за повідомленням патрульної поліції Чернівців. У будинку є потерпілі, інформація уточнюється.

На місці працюють швидка та пожежна служба. Патрульні забезпечують охорону громадського порядку та стежать за збереженням майна мешканців.