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    Вибух будинку в Чернівцях: поліція назвала попередню причину

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    Поліція назвала попередню версію вибуху газу в житловому будинку в Чернівцях - Вибух будинку в Чернівцях: поліція назвала попередню причину
    Поліція назвала попередню версію вибуху газу в житловому будинку в Чернівцях
    фото: ДСНС

    Внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження

    Вибух газу в будинку на вулиці Шептицького у Чернівцях стався після того, як постраждала, за попередніми даними, підпалила сірники.Про це у коментарі кореспонденту molbuk.uaповідомила речниця Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева.

    За її словами, внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження, яка доглядає за людиною в цій квартирі.

    «Жінка зайшла, підпалила сірники і газ вибухнув. Пожежі як такої, не було. У постраждалої – опіки рук та обличчя», – сказала Маришева.

    Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

    Нагадаємо, у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул.Шептицького, 15.

    Факт вибуху газу на третьому поверсі на вказану адресу підтвердився, за повідомленням патрульної поліції Чернівців. У будинку є потерпілі, інформація уточнюється.

    На місці працюють швидка та пожежна служба. Патрульні забезпечують охорону громадського порядку та стежать за збереженням майна мешканців.

    Теги: вибух газ Чернівці жінка
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    Вибух будинку в Чернівцях: поліція назвала попередню причину