Вибух будинку в Чернівцях: поліція назвала попередню причину
Внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження
Вибух газу в будинку на вулиці Шептицького у Чернівцях стався після того, як постраждала, за попередніми даними, підпалила сірники.Про це у коментарі кореспонденту molbuk.uaповідомила речниця Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області Кароліна Маришева.
За її словами, внаслідок вибуху газу постраждала жінка 1948 року народження, яка доглядає за людиною в цій квартирі.
«Жінка зайшла, підпалила сірники і газ вибухнув. Пожежі як такої, не було. У постраждалої – опіки рук та обличчя», – сказала Маришева.
Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.
Нагадаємо, у Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул.Шептицького, 15.
Факт вибуху газу на третьому поверсі на вказану адресу підтвердився, за повідомленням патрульної поліції Чернівців. У будинку є потерпілі, інформація уточнюється.
На місці працюють швидка та пожежна служба. Патрульні забезпечують охорону громадського порядку та стежать за збереженням майна мешканців.