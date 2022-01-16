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    У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі

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    У будинку в центрі Чернівців вибухнув газ: є потерпілі, мешканців евакуюють - У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі
    У будинку в центрі Чернівців вибухнув газ: є потерпілі, мешканців евакуюють
    фото: molbuk.ua

    Мешканці всього будинку евакуюються

    У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ. О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул.Шептицького, 15. Про це повідомляє видання «Молодий буковинець».

    Факт вибуху газу на третьому поверсі на вказану адресу підтвердився, за повідомленням патрульної поліції Чернівців. У будинку є потерпілі, інформація уточнюється.

    На місці працюють швидка та пожежна служба. Патрульні забезпечують охорону громадського порядку та стежать за збереженням майна мешканців.

    Як повідомлялося, 10 січня сталась пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці.

    Як повідомлялося, 10 січня на Столичному шосе на ходу загорівся трактор.

    Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

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    Теги: вибух газ Чернівці
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    У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, є постраждалі