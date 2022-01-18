На нафтопроводі в Туреччині стався потужний вибух
У місті Кахраманмараш на південному сході країни зафіксована надзвичайна ситуація
Потужний вибух пролунав на нафтопроводі у місті Кахраманмараш на південному сході Туреччини, повідомляє телеканал A haber.
«Після вибуху на місці виникла пожежа. Влада стурбована тим, що вогонь перекинеться на житлові квартали. Пожежа, що виникла після вибуху, поширилася і на шосе Кахраманмараш–Газіантеп. Через пожежу в район було направлено багато пожежників і машин швидкої допомоги, траса закрита для руху в обидва напрями», – повідомило ЗМІ.
Як уточнило видання Hurriyet із посиланням на главу муніципалітету Хайреттіна Гюнгера, внаслідок події ніхто не постраждав.
У гасінні пожежі беруть участь 19 машин.
Нагадаємо, 4 січня у Росії горів нафтопереробний завод (відео). У російському місті Тюмень спалахнули приміщення Антипінського нафтопереробного заводу.