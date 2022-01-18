На нафтопроводі в Туреччині стався потужний вибух

У місті Кахраманмараш на південному сході країни зафіксована надзвичайна ситуація

Потужний вибух пролунав на нафтопроводі у місті Кахраманмараш на південному сході Туреччини, повідомляє телеканал A haber.

«Після вибуху на місці виникла пожежа. Влада стурбована тим, що вогонь перекинеться на житлові квартали. Пожежа, що виникла після вибуху, поширилася і на шосе Кахраманмараш–Газіантеп. Через пожежу в район було направлено багато пожежників і машин швидкої допомоги, траса закрита для руху в обидва напрями», – повідомило ЗМІ.

Як уточнило видання Hurriyet із посиланням на главу муніципалітету Хайреттіна Гюнгера, внаслідок події ніхто не постраждав.

У гасінні пожежі беруть участь 19 машин.

Нагадаємо, 4 січня у Росії горів нафтопереробний завод (відео). У російському місті Тюмень спалахнули приміщення Антипінського нафтопереробного заводу.

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