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    На нафтопроводі в Туреччині стався потужний вибух

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    На місці вибуху сталася пожежа - На нафтопроводі в Туреччині стався потужний вибух
    На місці вибуху сталася пожежа
    фото з відкритих джерел

    У місті Кахраманмараш на південному сході країни зафіксована надзвичайна ситуація

    Потужний вибух пролунав на нафтопроводі у місті Кахраманмараш на південному сході Туреччини, повідомляє телеканал A haber.

    «Після вибуху на місці виникла пожежа. Влада стурбована тим, що вогонь перекинеться на житлові квартали. Пожежа, що виникла після вибуху, поширилася і на шосе Кахраманмараш–Газіантеп. Через пожежу в район було направлено багато пожежників і машин швидкої допомоги, траса закрита для руху в обидва напрями», – повідомило ЗМІ.

    Як уточнило видання Hurriyet із посиланням на главу муніципалітету Хайреттіна Гюнгера, внаслідок події ніхто не постраждав.

    У гасінні пожежі беруть участь 19 машин.

    Нагадаємо, 4 січня у Росії горів нафтопереробний завод (відео). У російському місті Тюмень спалахнули приміщення Антипінського нафтопереробного заводу.

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    Теги: Туреччина пожежа вибух ЗМІ влада надзвичайна ситуація
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    На нафтопроводі в Туреччині стався потужний вибух