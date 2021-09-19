На кордоні Польщі та Білорусі знайшли три тіла

Польща будує паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю

У білоруському прикордонному комітеті повідомили, що біля села Лісове в метрі від білорусько-польського кордонувиявлено тіло жінки без ознак життя

Поблизу польсько-білоруського кордону знайдені тіла трьох осіб, повідомили в польській прикордонній службі в неділю. Про це повідомила пресслужба прикордонної служби в Twitter.

«Сьогодні, 19 вересня, в прикордонному з Білоруссю районі виявлено трупи трьох осіб», – йдеться в повідомленні.

Dzisiaj tj.19.09 w rejonie przygranicznym z znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.#zgranicy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2021

Тим часом у білоруському прикордонному комітеті в неділю повідомили, що біля села Лісове в метрі від білорусько-польського кордону 19 вересня виявлено тіло жінки без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей віком, імовірно, від 7 до 15 років, а також чоловік і жінка похилого віку.

За інформацією білоруського прикордонного комітету, поблизу місця виявлення на контрольно-слідової смуги зафіксовані «явні ознаки волочіння тіла з Польщі до Білорусі».

У Слідчому комітеті Білорусі в свою чергу поінформували, що загибла – громадянка Іраку 39 років. Жінка була виявлена без взуття, слідство не виключає, зокрема, і версію настання смерті від переохолодження.

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями. Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил.