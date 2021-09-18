Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі і Литви

Самопроголошений президент виступав з нагоди Дня народної єдності

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями. Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил на «Мінськ-Арені», повідомляє пресслужба Лукашенка.

«Сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі. Нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білосточчина – це білоруські землі. Що Вільно – це теж білоруське місто, і землі навколо. Ми ж про це не говоримо», – заявив Лукашенко.

«Внутрішньоконфесійна рівновага і міжнаціональна єдність – непорушні основи нашого суспільства. Всі ми, що живуть на цій землі люди, – білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам’ять на всіх. Це є непорушним, це назавжди», – додав Лукашенко.

Лукашенко виступав з нагоди Дня народної єдності – свята, яке в Білорусі відзначається починаючи з цього року 17 вересня, в день нападу СРСР на Польщу в 1939 році, в результаті якого до країни були приєднані території Західної Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко назвав умову відновлення діалогу Білорусі з Заходом.