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    Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі і Литви

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    Лукашенко стверджує, що конфесійна рівновага і національна єдність є основою білоруського суспільства - Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі і Литви

    Лукашенко стверджує, що конфесійна рівновага і національна єдність є основою білоруського суспільства

    Фото з відкритих джерел

    Самопроголошений президент виступав з нагоди Дня народної єдності

    Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями. Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил на «Мінськ-Арені», повідомляє пресслужба Лукашенка.

    «Сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі. Нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білосточчина – це білоруські землі. Що Вільно – це теж білоруське місто, і землі навколо. Ми ж про це не говоримо», – заявив Лукашенко.

    «Внутрішньоконфесійна рівновага і міжнаціональна єдність – непорушні основи нашого суспільства. Всі ми, що живуть на цій землі люди, – білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам’ять на всіх. Це є непорушним, це назавжди», – додав Лукашенко.

    Лукашенко виступав з нагоди Дня народної єдності – свята, яке в Білорусі відзначається починаючи з цього року 17 вересня, в день нападу СРСР на Польщу в 1939 році, в результаті якого до країни були приєднані території Західної Білорусі.

    Нагадаємо, Лукашенко назвав умову відновлення діалогу Білорусі з Заходом.

    Теги: Білорусь закон держава СРСР президент Александр Лукашенко
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    Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі і Литви