Кількість нелегалів з боку Білорусі перевищила тисячу – президент Литви

Кількість мігрантів зросла майже вдвічі за кілька днів

Кількість нелегальних мігрантів, які намагалися незаконно проникнути до ЄС через кордон Білорусі з Литвою, перевищила тисячу осіб. Про це заявив журналістам перед зустріччю з главою Європейської ради Шарлем Мішелем президент Литви Ґітанас Науседа.

Відеозапис пресконференції оприлюднив мультимедійний сайт ЄС.

«Ми обговоримо ситуацію безпрецедентної міграційної кризи, з якою стикається Литва. Режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз. Ми переконані, що європейські інституції нададуть всю необхідну допомогу для покращення захисту зовнішніх кордонів», – сказав президент Литви.

Він також висловив упевненість, що уряд Литви мусить діяти негайно задля зміцнення зовнішнього кордону ЄС. Кількість мігрантів зросла майже вдвічі за кілька днів

За його словами, проблема посилюється.

«Раніше говорили про 600 незаконних мігрантів, але протягом кількох днів ситуація погіршилася, наразі кількість нелегальних переходів кордону перевищила тисячу…», - сказав Неуседа.

Він додав, що ЄС не визнає легітимність режиму Білорусі. Крім того, за його словами, є прямий зв'язок між санкціями проти Білорусі, що були запроваджені з боку ЄС, і діями, які режим Лукашенка здійснює зараз на кордонах.

«Мігранти, які перетинають кордон, – це інструмент політичних маніпуляцій, що використовується проти Литви та Євросоюзу», - наголосив президент Литви.

Водночас він наголосив, що важливо й надалі тиснути на офіційний Мінськ та підтримувати громадянське суспільство в Білорусі з метою проведення незалежних і вільних виборів у цій країні.