Білоруса засудили на дев’ять років за «протестними» статтями

Думаві було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу

Думаві було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу

Жителю Вітебська дали максимальний тюремний термін за статтею про організацію масових заворушень

У Білорусі жителя Вітебська Сергія Думаву засуджено до дев'яти років колонії посиленого режиму за «протестними» статтями. Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Як зазначається, Думаві було висунуто обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу, і за всіма його було визнано винним.

«Суддя Михайло Юрченко визнав Сергія Думаву винним і призначив йому максимальне покарання за статтею про організацію масових заворушень – дев’ять років позбавлення волі. Крім того, два роки – за «навчання і підготовку до участі у масових заворушеннях» і місяць арешту – за «забруднення будівель і споруд», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Naviny.by, Думаву затримали 22 березня, за розклеювання стікерів. Під час обшуку в його гаражі знайшли димові шашки, страйкбольні гранати, петарди, металевий трафарет герба «Погоня», металеві шипи.

Слідство заявило, що всі ці предмети чоловік мав намір використовувати «для розпалювання агресивності натовпу з метою залучення до насильства над особистістю під час здійснення погромів, підпалів, знищення майна і збройного опору».

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