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    У світі

    На Кубі набула чинності нова Конституція

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    Перші особи Куби оголошують про нову конституцію, 10 квітня 2019 р - На Кубі набула чинності нова Конституція
    Перші особи Куби оголошують про нову конституцію, 10 квітня 2019 р

    Нова редакція Основного закону визнає важливе значення малого і середнього бізнесу

    Новий Основний закон Куби передбачає часткове визнання приватної власності та запровадження посади прем'єр-міністра.

    Про це повідомляє DW.

    «Нова редакція Основного закону визнає важливе значення малого і середнього бізнесу, іноземних інвестицій і конкуренції для кубинської економіки», - йдеться в повідомленні.

    Водночас, як зазначається, єдиною законною політичною силою на Кубі названа комуністична партія, положення про її керівну роль у суспільстві та про соціалістичний характер держави залишилися незмінними. Не передбачається також і політичної лібералізації.

    У лютому 2019 року на спеціальному референдумі 86% кубинців виступили за оновлення конституції. Перед цим проект Основного закону протягом трьох місяців обговорювався в регіонах і на підприємствах.

    Представників опозиції до обговорення не допустили, зауважує DW. Тож вони закликали кубинців голосувати на референдумі проти проекту.

    Конституція Куба закон політика
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