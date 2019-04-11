На Кубі набула чинності нова Конституція



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Перші особи Куби оголошують про нову конституцію, 10 квітня 2019 р

Нова редакція Основного закону визнає важливе значення малого і середнього бізнесу

Новий Основний закон Куби передбачає часткове визнання приватної власності та запровадження посади прем'єр-міністра.

Про це повідомляє DW.

«Нова редакція Основного закону визнає важливе значення малого і середнього бізнесу, іноземних інвестицій і конкуренції для кубинської економіки», - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначається, єдиною законною політичною силою на Кубі названа комуністична партія, положення про її керівну роль у суспільстві та про соціалістичний характер держави залишилися незмінними. Не передбачається також і політичної лібералізації.

У лютому 2019 року на спеціальному референдумі 86% кубинців виступили за оновлення конституції. Перед цим проект Основного закону протягом трьох місяців обговорювався в регіонах і на підприємствах.

Представників опозиції до обговорення не допустили, зауважує DW. Тож вони закликали кубинців голосувати на референдумі проти проекту.