На Кубі зросла кількість жертв січневого торнадо



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Померла жінка, травмована в результаті стихії

На Кубі кількість жертв торнадо, що пронісся в Гавані 28 січня, зросла до семи. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Куби, передає місцевий портал Nuevo Herald.

Як повідомили в міністерстві, померла 41-річна жінка, травмована в результаті стихії. Їй були зроблено дві операції, однак вона померла 14 лютого.

Раніше повідомлялося про шість загиблих.

Зазначається, що в лікарнях залишаються ще вісім осіб. Загальна кількість постраждалих - близько 200 людей.

28 січня на Гавану (Куба) обрушився торнадо, в результаті якого, за даними на той час, загинули 4 людини, 195 постраждали. Збитків було завдано 1238 житловим, господарським будівлям і соціальним об'єктам, із них 124 зруйновано повністю і 225 - частково.