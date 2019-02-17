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    У світі

    На Кубі зросла кількість жертв січневого торнадо

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    На Кубі зросла кількість жертв січневого торнадо

    Померла жінка, травмована в результаті стихії

    На Кубі кількість жертв торнадо, що пронісся в Гавані 28 січня, зросла до семи. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я Куби, передає  місцевий портал Nuevo Herald.

    Як повідомили в міністерстві, померла 41-річна жінка, травмована в результаті стихії. Їй були зроблено дві операції, однак вона померла 14 лютого.

    Раніше повідомлялося про шість загиблих.

    Зазначається, що в лікарнях залишаються ще вісім осіб. Загальна кількість постраждалих - близько 200 людей.

    28 січня на Гавану (Куба) обрушився торнадо, в результаті якого, за даними на той час, загинули 4 людини, 195 постраждали. Збитків було завдано 1238 житловим, господарським будівлям і соціальним об'єктам, із них 124 зруйновано повністю і 225 - частково.

    Куба жінка
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