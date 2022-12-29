«Недолугі журналісти»: посол України в Болгарії втрапила у новий скандал

Біографія жінки буде опублікована на офіційному державному сайті та на офіційних ресурсах посольства

Скандал щодо призначення Олесі Ілащук на дипломатичну посаду набирає нових обертів

Новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук назвала представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, недолугими. Нова заява вже викликала обурення в соцмережах.

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Так, Олеся Ілащук почала виправдовуватися: мовляв, не викладала власну біографію на офіційному державному сайті через те, що мала «беліч задач».

«Невже для наших воїнів важлива моя біографія, от прямо сьогодні? Для людей, які втратили домівки і потребують негайної допомоги? Звісно що ні! Тільки конкретні вирішення питань – і ми це робимо, а не на словах. І тому підтвердження старт «логістичної операції».

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Для друзів, читачів каналу і для тих недолугих «журналістів», хто в цей скрутний час намагається «хайпувати» на домислах, ставить під сумнів компетентність рішення уряду та нашого президента і влаштовує безладдя в інтернеті я даю відповідь про свою біографію. Ті, хто пише статті без доказів та перекручує факти на свій лад, розхитує наше суспільство під час воєнного стану – працює на ворога», – написала посол.

Олеся Ілащук лише після скандалу заявила, що її біографія буде опублікована на офіційному державному сайті та на офіційних ресурсах посольства.

До слова, нова пані посол просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог – Ілащук вже знайшла винних у скандалі зі власним призначенням на посаду.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

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Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

Як відомо, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Варто зазначити, що соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.