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«Недолугі журналісти»: посол України в Болгарії втрапила у новий скандал

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Недолугі журналісти»: посол України в Болгарії втрапила у новий скандал
Біографія жінки буде опублікована на офіційному державному сайті та на офіційних ресурсах посольства
фото з відкритих джерел

Скандал щодо призначення Олесі Ілащук на дипломатичну посаду набирає нових обертів

Новопризначена пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук назвала представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, недолугими. Нова заява вже викликала обурення в соцмережах. 

Так, Олеся Ілащук почала виправдовуватися: мовляв, не викладала власну біографію на офіційному державному сайті через те, що мала «беліч задач». 

«Невже для наших воїнів важлива моя біографія, от прямо сьогодні? Для людей, які втратили домівки і потребують негайної допомоги? Звісно що ні! Тільки конкретні вирішення питань – і ми це робимо, а не на словах. І тому підтвердження старт «логістичної операції».

Для друзів, читачів каналу і для тих недолугих «журналістів», хто в цей скрутний час намагається «хайпувати» на домислах, ставить під сумнів компетентність рішення уряду та нашого президента і влаштовує безладдя в інтернеті я даю відповідь про свою біографію. Ті, хто пише статті без доказів та перекручує факти на свій лад, розхитує наше суспільство під час воєнного стану – працює на ворога», – написала посол.

Олеся Ілащук лише після скандалу заявила, що її біографія буде опублікована на офіційному державному сайті та на офіційних ресурсах посольства.

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До слова, нова пані посол просить суспільство звернути увагу на певні параметри тих статей і новин, які нібито розповсюджує ворог – Ілащук вже знайшла винних у скандалі зі власним призначенням на посаду.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

Як відомо, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Варто зазначити, що соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

Читайте також: Стратегічний провал у Болгарії. Що не зрозумів офіс президента призначаючи пані Ілащук
Теги: Болгарія посол

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