Після скандалу із послом Болгарії нардепи зареєстрували важливий законопроєкт
Законопроєкт передбачає необхідність парламентського контролю за кадровими призначеннями у посольствах і консульствах України
У середу, 28 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дипломатичну службу». Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.
Законопроєкт передбачає необхідність парламентського контролю за кадровими призначеннями у посольствах і консульствах України.
«Така система добре себе зарекомендувала за президента Ющенка. Зрадник Янукович її скасував. Примітно, що попри те, що документ було відкрито для підписання всім нардепам, і я особисто скинула його в чат комітету закордонних справ, жоден зі слуг його не підписав. Це про суб’єктність парламенту і самого комітету, помноженого на нуль», – написала Ірина Геращенко.
Геращенко зауважила, що разом із народною депутаткою Марією Іоновою вони пропонують запросити на перше засідання комітету в січні нову пані посла Болгарії в України Олесю Ілащук, після призначення якої у мережі розгорівся скандал.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив пані послом у Болгарії Олесю Іллащук. Відомо, що вона не має дипломатичного досвіду.
У «Вікіпедії» вказано, що дипломатка закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Навчалася в Українському гештальт інституті та у HRD Antwerp у Бельгії. Також вивчала курс МBA у Бізнес-школі МІМ. На фейсбук-сторінці Олесі Ілащук вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт.
За даними сайту аналітичної системи Youcontrol, з 2010 по 2015 рік займала посаду керівника у ювелірній компанії «Джемма». До жовтня 2021 року Олеся Ілащук була також співзасновницею компанії.
Як вказує портал «Букінфо», фірма «Джемма» «засвітилася» у кримінальній справі колишнього директора «Калинівського ринку» Чернівців Івана Ринжука щодо відмивання грошей. Щоправда, у лютому 2015 року Садгірський районний суд виніс Ринжуку виправдальний вирок.
26 грудня народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що після такого неоднозначного призначення послом України в Болгарії психологині без дипломатичного досвіду Олесі Ілащук, народні депутати готуватимуть зміни до закону «Про дипломатичну службу».
«Скандал з новопризначеною пані послом в Болгарію показує нульову роль Верховної Ради і профільного комітету в кадрових дипломатичних призначеннях. У США, наприклад, майбутній посол обов‘язково проходить співбесіду з комітетом закордонних справ, цей комітет є одним із найвпливовіших в Конгресі і може заблокувати призначення. У Верховній Раді нинішнього скликання родь комітету закордонних справ звелася до голосування за відрядження слуг, бо опозиції і це часто блокують», – зауважила співголова фракції.
Геращенко також наголошувала, що чи не вперше в історії української дипломатії представників профільних комітетів закордонних справ і євроінтеграції навіть не запросили на щорічну зустріч послів.
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