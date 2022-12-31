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«Україна розпочала війну проти бога»: Ломаченко вляпався у черговий скандал (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Україна розпочала війну проти бога»: Ломаченко вляпався у черговий скандал (відео)
Ломаченко опублікував релігійний пост
фото із соцмереж

Василь Ломаченко знову потрапив у скандал через свою публікацію у соцмережі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко відзначився черговим скандальним вчинком. 34-річний боксер виклав на своїй сторінці в Instagram звернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

На опублікованому Ломаченком відео Лонгін звинувачує Україну в тому, що вона «розпочала війну проти бога, церкви Господа та українського народу».

«Сьогодні українська держава розпочала війну проти Бога, проти Церкви Господньої та проти українського народу. Це не боротьба зі злом, це не боротьба з ворогом, брати, сестри. Це боротьба із самим Господом Богом та Церквою Його. Вони почали голосувати в областях, районах, щоб зупинити Українську Православну Церкву. Це означає зупинити Господа. Таких божевільних людей ще не бачили в історії нашої Церкви та віри Православної», – говорить на відео Лонгін.

«У нас з'явилася можливість показати, наскільки ми вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні, справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви. Нам сьогодні дано чудову нагоду довести, чи гідні ми вічного життя в Царстві Божому. Усім мир», – написав Ломаченко під відео.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

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Теги: бокс Україна Російська православна церква в Україні Василь Ломаченко

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