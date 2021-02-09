На півдні Італії продають житло за один євро: що відомо

В Італії продають будинки за один євро

Площа такого дешевого житла 50-70 квадратів

В Італії можна придбати житло за один євро.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Площа такого дешевого житла 50-70 квадратів. Зробити це можна на півдні Італії в комуні Біккарія. Ініціатива місцевої влади не нова. Її вже впровадили в місті Троїна, що на Сицилії, а також у комуні Чункуефронді, що в регіоні Калабрія.

Житло продають тому, що значна частина мешканців переїхала до більших міст. Відтак в Біккарді з п’яти тисяч жителів залишилося дві тисячі. Загалом у місті ж залишаються пустими понад сотня осель. Натомість за одне євро можна придбати дюжину з тих, що потребують ремонту. Це будинки, які загалом розташовані в історичному центрі міста.

Людям, які погодяться реставрувати старі будівлі, влада міста обіцяє компенсувати кошти. Натомість будинки, які пустують і не потребують ремонту, коштують 7,5 тис. євро. Тим, хто їх придбає, мерія роздасть гранти на суму у 8 тисяч євро.

Слід зауважити, що місто Біккарі знамените своїми гастрономічними традиціями. Тут роблять піцу за старим рецептом, виготовляють козячий сир, оливкову олію та салямі.