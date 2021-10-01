Апеннінську залізницю в Італії модернізують під водневі поїзди

Реконструкція залізниці сприятиме економічному зростанню регіону

Американська багатонаціональна інжинірингова компанія Aecom підписала меморандум про взаєморозуміння з компаніями Iberdrola, Cinque International і Ancitel Energy and Environment з модернізації Апеннінської залізниці Італії під водневі поїзди, – повідомляє H2 View.

Проєкт складатиметься з чотирьох етапів. Перший – модернізація 300 км колій на одній з перших залізниць Італії, яка з'єднує чотири центральних регіони країни. Зараз на ділянці в основному ходять дизельні потяги. Другий етап – будівництво нової залізничної лінії «від моря до моря»: вона зв'яже Рим з містом Асколі-Пічено.

Третій і четвертий етапи будуть присвячені, відповідно, виробництву на Апеннінах зеленого водню та застосуванню в регіоні, який постраждав після землетрусів у 2009-м і 2016-м роках, нових енергетичних та екологічних технологій, що сприятиме економічному зростанню.

«Наша робота з розвитку нових енергетичних проєктів сприятиме досягненню цілей Європейського союзу з нульового викиду вуглецю. Крім того, модернізація залізниці приверне людей і бізнес назад в цю ізольовану внутрішню територію Італії, на яку в останні роки вплинули сейсмічні явища», – сказав генеральний директор компанії Aecom Трой Радд.