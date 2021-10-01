У Домінікані розбився літак з 275 кг кокаїну

Правоохоронці ведуть пошуки власників та пілотів літака за підозрою в організації наркотрафіку

Літак з наркотиками на борту розбився після переслідування військових

Легкомоторний літак Cessna, який летів з Південної Америки з 275 кілограмами кокаїну на борту, розбився після переслідування штурмовиками повітряних сил Домінікани. Про це повідомляє Dominicana Today з посиланням на Національне управління з контролю за оборотом наркотиків Домінікани.

Зазначається, що літак здійснив жорстку посадку на півдні республіки, в Ов'єдо, на місці аварії було виявлено 275 кілограмових пакетів з кокаїном.

«Згідно з попереднім звітом, борт після входу в повітряний простір Домініканської Республіки переслідували літаки Super Tucanos, пілот здійснив вимушену посадку», – йдеться в повідомленні.

За даними управління, загиблих немає, правоохоронці ведуть пошуки власників та пілотів літака за підозрою в організації наркотрафіку.

Минулого року в центральній частині Мексики після погоні в повітрі розбився легкомоторний літак, що перевозив 400 кілограмів кокаїну, загинули дві людини. Військові вертольоти перехопили борт і переслідували його, поки у нього не закінчилося паливо і він не розбився.

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