  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Домінікані розбився літак з 275 кг кокаїну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці ведуть пошуки власників та пілотів літака за підозрою в організації наркотрафіку - У Домінікані розбився літак з 275 кг кокаїну
    Правоохоронці ведуть пошуки власників та пілотів літака за підозрою в організації наркотрафіку
    фото: Dominicana Today

    Літак з наркотиками на борту розбився після переслідування військових

    Легкомоторний літак Cessna, який летів з Південної Америки з 275 кілограмами кокаїну на борту, розбився після переслідування штурмовиками повітряних сил Домінікани. Про це повідомляє Dominicana Today з посиланням на Національне управління з контролю за оборотом наркотиків Домінікани.

    Зазначається, що літак здійснив жорстку посадку на півдні республіки, в Ов'єдо, на місці аварії було виявлено 275 кілограмових пакетів з кокаїном.

    «Згідно з попереднім звітом, борт після входу в повітряний простір Домініканської Республіки переслідували літаки Super Tucanos, пілот здійснив вимушену посадку», – йдеться в повідомленні.

    За даними управління, загиблих немає, правоохоронці ведуть пошуки власників та пілотів літака за підозрою в організації наркотрафіку.

    Минулого року в центральній частині Мексики після погоні в повітрі розбився легкомоторний літак, що перевозив 400 кілограмів кокаїну, загинули дві людини. Військові вертольоти перехопили борт і переслідували його, поки у нього не закінчилося паливо і він не розбився.

    До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

    Нагадаємо, в Італії священник витратив церковну казну на наркотики для гей-вечірок.

    Також житель Закарпаття вирощував коноплі під землею.

    Теги: кримінал контрабанда літак наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Домінікані розбився літак з 275 кг кокаїну