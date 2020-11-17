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    У світі

    На Соломонових островах заборонять Facebook

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    Заборона Facebook виникла після&nbsp;&laquo;образливих висловлювань на адресу міністрів&raquo;.&nbsp;Цей захід буде тимчасовим - На Соломонових островах заборонять Facebook
    Заборона Facebook виникла після «образливих висловлювань на адресу міністрів». Цей захід буде тимчасовим

    Кабмін погодився заборонити найбільшу у світі соціальну мережу Facebook на Соломонових островах

    Кабінет міністрів острівної держави в південно-західній частині Тихого океану Соломонові острови підтримав рішення про повну заборону діяльності соціальної мережі Facebook в країні через образи на адресу уряду, пише Solomon Times.

    Дану пропозицію вніс прем'єр-міністр країни Манассе Согаваре і міністр зв'язку і авіації Пітер Шанель Аговака.

    Заборона на роботу американської компанії на території островів буде тимчасовою. Пов'язана вона з «неоднозначними і спірними публікаціями», в яких були образи на адресу місцевого уряду.

    «Образливі висловлювання щодо міністрів, прем'єр-міністра, наклеп на них - все це викликає занепокоєння... Використання інтернету зараз на Соломонових островах необхідно належним чином регулювати, щоб захистити нашу молодь від шкідливого контенту», – наголосив Аговака.

    Як зазначає видання, заборона не торкнулася ЗМІ Соломонових островів.

    Facebook, найбільша платформа соціальних мереж в світі, налічує 2,4 мільярда користувачів. Відомо, що на сьогодні Facebook заборонений в Китаї, Ірані і КНДР.

    Нагадаємо, що Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень.

    До слова, Facebook вводить обмеження на пересилання повідомлень.

    Теги: ЗМІ міністр Facebook молодь
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