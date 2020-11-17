На Соломонових островах заборонять Facebook

Заборона Facebook виникла після «образливих висловлювань на адресу міністрів». Цей захід буде тимчасовим

Кабмін погодився заборонити найбільшу у світі соціальну мережу Facebook на Соломонових островах

Кабінет міністрів острівної держави в південно-західній частині Тихого океану Соломонові острови підтримав рішення про повну заборону діяльності соціальної мережі Facebook в країні через образи на адресу уряду, пише Solomon Times.

Дану пропозицію вніс прем'єр-міністр країни Манассе Согаваре і міністр зв'язку і авіації Пітер Шанель Аговака.

Заборона на роботу американської компанії на території островів буде тимчасовою. Пов'язана вона з «неоднозначними і спірними публікаціями», в яких були образи на адресу місцевого уряду.

«Образливі висловлювання щодо міністрів, прем'єр-міністра, наклеп на них - все це викликає занепокоєння... Використання інтернету зараз на Соломонових островах необхідно належним чином регулювати, щоб захистити нашу молодь від шкідливого контенту», – наголосив Аговака.

Як зазначає видання, заборона не торкнулася ЗМІ Соломонових островів.

Facebook, найбільша платформа соціальних мереж в світі, налічує 2,4 мільярда користувачів. Відомо, що на сьогодні Facebook заборонений в Китаї, Ірані і КНДР.

Нагадаємо, що Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень.

До слова, Facebook вводить обмеження на пересилання повідомлень.