«Кандидат на державну посаду». Facebook змінив статус Трампа

За Конституцією Дональд Трамп залишається на посаді до інавгурації наступника, тобто до 20 січня 2021 року

Соцмережа Facebook змінила статус Дональда Трампа з «президента США» на «кандидата на державну. Про це можна дізнатися, подивившись профіль Трампа в Facebook.

Попри те, що Джо Байден переміг на президентських виборах в США і вже встиг заявити про це, за Конституцією Дональд Трамп залишається на посаді як мінімум до інавгурації наступника, тобто до 20 січня 2021 року.

Тож Дональд Трамп ще буде чинним президентом США 67 днів.

Варто відзначити, що переможець виборів президента США Джо Байден у Facebook поки називається просто політиком.

Нагадаємо, Байден став першим демократом за 28 років, який переміг у Джорджії.

Раніше стало відомо, що Байден переміг у Аризоні та збільшив відрив від Трампа. Перемога Байдена є історичною, адже раніше Аризона вважалася оплотом республіканців та голосувала виключно за їх кандидатів.

Напередодні чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп'ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

Як відомо, 7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах, взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.



