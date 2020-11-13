Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень

Наразі нова функція доступна для користувачів Facebook Messenger у США, Канаді, Мексиці, Перу й Бангладеш

Для активації функції потрібно змінити параметри у налаштуванні самого чату

Компанія Facebook створила нову функцію для соцмережі Instagram і Facebook Messenger, яка дозволить самостійно видалятися надісланим повідомленням.

Про це у Facebook оголосили напередодні, передає портал Tech Crunch.

Відтепер користувачі обох платформ зможуть надсилати текстові повідомлення, емодзі, гіфки, голосові повідомлення та наліпки, які будуть самостійно видалятися, коли співрозмовник побачить їх та закриє чат розмови.

Vanish mode has arrived in Messenger! Swipe up in a chat thread to enter. Swipe up to turn off. Some things aren’t meant to last. #vanishmode https://t.co/kq6icgAiW2 pic.twitter.com/xAFdgRB3g6 — Messenger (@messenger) November 12, 2020

Сама функція не є автоматичною. Для її активації потрібно буде змінити параметри у налаштуванні самого чату, провівши на екрані пальцем вгору, перебуваючи в чаті.

Facebook зазначає, що наразі нова функція доступна для користувачів Facebook Messenger у США, Канаді, Мексиці, Перу й Бангладеш. Незабаром вона з’явиться також для користувачів Instagram у Канаді, Аргентині, Чилі, Перу та кількох інших країн.

У компанії обіцяють, що у недалекому майбутньому функція стане доступною для користувачів обох платформ у всьому світі.