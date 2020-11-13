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    Технології

    Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень

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    Наразі нова функція доступна для користувачів Facebook Messenger у США, Канаді, Мексиці, Перу й Бангладеш - Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень
    Наразі нова функція доступна для користувачів Facebook Messenger у США, Канаді, Мексиці, Перу й Бангладеш

    Для активації функції потрібно змінити параметри у налаштуванні самого чату

    Компанія Facebook створила нову функцію для соцмережі Instagram і Facebook Messenger, яка дозволить самостійно видалятися надісланим повідомленням.

    Про це у Facebook оголосили напередодні, передає портал Tech Crunch.

    Відтепер користувачі обох платформ зможуть надсилати текстові повідомлення, емодзі, гіфки, голосові повідомлення та наліпки, які будуть самостійно видалятися, коли співрозмовник побачить їх та закриє чат розмови.

    Сама функція не є автоматичною. Для її активації потрібно буде змінити параметри у налаштуванні самого чату, провівши на екрані пальцем вгору, перебуваючи в чаті.

    Facebook зазначає, що наразі нова функція доступна для користувачів Facebook Messenger у США, Канаді, Мексиці, Перу й Бангладеш. Незабаром вона з’явиться також для користувачів Instagram у Канаді, Аргентині, Чилі, Перу та кількох інших країн.

    У компанії обіцяють, що у недалекому майбутньому функція стане доступною для користувачів обох платформ у всьому світі.

     

    Теги: США технології Бангладеш Facebook соціальні мережі Перу Instagram Чилі
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