Instagram і Facebook запускає функцію самовидалення повідомлень

Компанія Facebook створила нову функцію для соцмережі Instagram і Facebook Messenger, яка дозволить самостійно видалятися надісланим повідомленням.

Про це у Facebook оголосили напередодні, передає портал Tech Crunch.

Відтепер користувачі обох платформ зможуть надсилати текстові повідомлення, емодзі, гіфки, голосові повідомлення та наліпки, які будуть самостійно видалятися, коли співрозмовник побачить їх та закриє чат розмови.

Vanish mode has arrived in Messenger! Swipe up in a chat thread to enter. Swipe up to turn off. Some things aren’t meant to last. #vanishmode https://t.co/kq6icgAiW2 pic.twitter.com/xAFdgRB3g6