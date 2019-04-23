«Ісламська держава» взяла відповідальність на себе за теракти у Шрі-Ланці



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Поки що угруповання не надало доказів щодо своєї причетності

Угруповання «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці, в результаті яких загинула 321 особа і близько 500 отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву у вівторок поширило агентство Amaq, яке пов'язують з «Ісламським державою».

При цьому угруповання не надало доказів щодо своєї відповідальності.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися по консульську допомогу до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Крім того, стало відомо, що іноземні спецслужби попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти