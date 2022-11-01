Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 

У російському Волгограді прорвало каналізаційний колектор і місто залило фекаліями

У російському Волгограді в частині районів міста немає світла вже п'ять днів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як відомо, у Волгограді в ніч проти 28 жовтня сталася велика комунальна аварія: на схилі заплави річки Цариці обвалився бетонний канал, в якому прокладено каналізаційний колектор. Через це два райони міста залишилися без водопостачання та каналізації.

Причиною надзвичайної пригоди назвали зношеність труб. Їм вже понад 50 років і свій термін експлуатації вони вичерпали.

«Сотні тисяч людей сидять без води п'яту добу і набирають каламуть із калюж, щоб було чим змивати в туалеті. Просто нагадаємо, що Волгоград, на відміну від Києва та Харкова, ніхто не бомбить. Але у Києві та Харкові наслідки ракетних ударів усувають за кілька годин, і люди воду з калюж не набирають. Воістину, російські чиновники страшніші і руйнівніші за російські ракети», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Росія витрачає купу грошей на те, щоб бомбити Україну і залишити українські міста на кілька годин без світла й води, в той час, як російські міста сидять без води і каналізації тижнями, хоча їх ніхто не бомбив. Тільки за вчора під час ранкового обстрілу України ракетами РФ витратила до $400-600 млн, за які можна було б замінити всі труби в Волгограді.

Нагадаємо, у серпні у московському районі Любліно 12 робітників провалилися у каналізаційний колектор. Після того, як почався сильний дощ, робітників, які приїхали чистити каналізацію, потоком води змило у колектор.