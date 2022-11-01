Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 
Уже п'ять днів у місті немає води і не працює каналізація
фото з відкритих джерел

У російському Волгограді прорвало каналізаційний колектор і місто залило фекаліями 

У російському Волгограді в частині районів міста немає світла вже п'ять днів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як відомо, у Волгограді в ніч проти 28 жовтня сталася велика комунальна аварія: на схилі заплави річки Цариці обвалився бетонний канал, в якому прокладено каналізаційний колектор. Через це два райони міста залишилися без водопостачання та каналізації.

Причиною надзвичайної пригоди назвали зношеність труб. Їм вже понад 50 років і свій термін експлуатації вони вичерпали. 

«Сотні тисяч людей сидять без води п'яту добу і набирають  каламуть із калюж, щоб було чим змивати в туалеті. Просто нагадаємо, що Волгоград, на відміну від Києва та Харкова, ніхто не бомбить. Але у Києві та Харкові наслідки ракетних ударів усувають за кілька годин, і люди воду з калюж не набирають. Воістину, російські чиновники страшніші і руйнівніші за російські ракети», – йдеться в повідомленні. 

Як відомо, Росія витрачає купу грошей на те, щоб бомбити Україну і залишити українські міста на кілька годин без світла й води, в той час, як російські міста сидять без води і каналізації тижнями, хоча їх ніхто не бомбив. Тільки за вчора під час ранкового обстрілу України ракетами РФ витратила до $400-600 млн, за які можна було б замінити всі труби в Волгограді.

Нагадаємо, у серпні у московському районі Любліно 12 робітників провалилися у каналізаційний колектор. Після того, як почався сильний дощ, робітників, які приїхали чистити каналізацію, потоком води змило у колектор. 

Теги: Telegram аварія відео водопостачання місто росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На цій ділянці вже зараз є поховання солдатів та офіцерів
Наслідки «спецоперації»? Під Волгоградом створять величезний військовий цвинтар
16 жовтня, 15:41
Пожежу локалізували
У Волгоградській області спалахнув ринок (відео)
28 серпня, 20:22
Місто уже чотири дні живе в умовах комунальної катастрофи
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
30 жовтня, 20:01

Соціум

Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 
Набирають воду з калюж: мешканці Волгограда тиждень сидять без комунікацій (відео) 
Суд у Москві оштрафував «Вікіпедію» за «брехню» про війну в Україні
Суд у Москві оштрафував «Вікіпедію» за «брехню» про війну в Україні
У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов
У Росії завершилась мобілізація, натомість розпочався осінній призов
Маск розпустив раду директорів Twitter
Маск розпустив раду директорів Twitter
Кадиров оголосив про продовження мобілізації в Чечні
Кадиров оголосив про продовження мобілізації в Чечні
«Стінка на стінку»: російські контрактники жорстко побились з «мобіками» (відео)
«Стінка на стінку»: російські контрактники жорстко побились з «мобіками» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
296K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
104K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
96K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
44K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
44K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
39K
Головне за ніч: заява Залужного про силу окупанта та дивне завершення мобілізації в Росії

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту