Наслідки «спецоперації»? Під Волгоградом створять величезний військовий цвинтар

На цій ділянці вже зараз є поховання солдатів та офіцерів

Адміністрація російського міста Камишина вирішила віддати під військові поховання понад 70 гектарів землі

Адміністрація міста Камишина Волгоградської області відправила на антикорупційну експертизу проєкт постанови про створення військової дільниці для поховання та увічнення пам'яті загиблих та померлих під час захисту вітчизни. Про це повідомляє v1.ru.

Як випливає з розміщеного у відкритому доступі документа, військова дільниця № 1 розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 34:36:000014:2037.

Згідно з кадастровою картою Волгоградської області, ділянка землі, на якій передбачається розмістити військові поховання, призначена для розміщення цвинтарів та ритуальної діяльності і розташована навпроти міського цвинтаря Камишина.

Площа земельної ділянки – 734 080 кв. м – 73 гектари. Для порівняння, згідно з довідкою за актами прийому-передачі цвинтарів у Волгограді, площа Алюмінієвого цвинтаря у Тракторозаводському районі вдвічі менша – 350 000 кв. м. Площа Моторного цвинтаря у Дзержинському районі – 349 000 кв. м. Площа Центрального, Димитровського, цвинтаря – 283 000 кв. м.

Втім, у наказі уточнюється, що військова ділянка займе не всю площу, а поки що лише близько 7000 кв. м. Фактично на цій ділянці вже зараз є поховання солдатів та офіцерів, які загинули під час «спеціальної військової операції» в Україні. Наприкінці літа близькі загиблих вже вимагали упорядкувати Алею Слави на цвинтарі міста. Навесні місце поховання героїв спеціальної операції тонуло у бруді, а влітку родичі були змушені кілька годин блукати кладовищем у пошуках могил. За словами матерів загиблих військовослужбовців, на їх прохання влада вирівняла дорогу і засипала її асфальтовою крихтою, щоб автомобілі, що проїжджали, не забризкали брудом могили бійців. Найближчий яр зі сміттям пообіцяли засипати, а територію – впорядкувати. Зараз же вирішено надати Алеї Слави офіційного статусу.

Як зазначено в документі, на новій військовій ділянці № 1 кладовища Камишина ховатимуть військовослужбовців, мобілізованих, покликаних на військові збори, а також співробітників органів внутрішніх справ, протипожежної служби та ФСВП, які загинули під час проходження військової служби, зборів або померлих від ран. Допускається, що на цій ділянці ховатимуть і тих, хто зник безвісти під час військових дій, а також загиблих і померлих у полоні, але не втратили своєї честі та гідності, які не зрадили Батьківщині. Обов'язок щодо утримання у порядку та благоустрою військової дільниці № 1 покладається на МУП «Ритуальні послуги для населення».

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Росією прокотилася хвиля протестів, підпалів військкоматів.

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