Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці

За даними ЗМІ, у низці аеропортів РФ введено максимальний рівень загрози терактів

За даними ЗМІ, низка аеропортів у РФ отримали вказівку посилити заходи безпеки

У аеропортах російської столиці Москви «Шереметьєво», «Домодєдово» та «Внуково» з 10 листопада введено максимальний рівень загрози вчинення терактів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на лист Ространснагляду авіакомпаніям та аеропортам.

«Встановити з 00 години 00 хвилин 10 листопада 2022 року прямий ступінь загрози вчинення акту незаконного втручання в діяльність транспортного комплексу, що носить терористичний характер», – йдеться в документі.

Ространснагляд повідомив, що тепер аеропорти мають вжити додаткових заходів безпеки. У Шереметьєво та Домодєдово підтримали запровадження максимального рівня захисту.

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Крім цього, в аеропорту Санкт-Петербурга «Пулково» також запровадили третій рівень безпеки, додало джерело російського видання.

Представники аеропортів наразі не коментують цю інформацію.

Зазначимо, на початку листопада російські ЗМІ писали, що авіакомпанії та аеропорти в Центральному та Південному федеральних округах РФ почали щодня звітувати про безпеку.

У зв'язку з введенням режиму підвищеної готовності Росавіація зобов'язала керівників підрозділів щоранку до 6:00 надавати звіт «про ситуацію на об'єктах повітряного транспорту». Нововведення набуло чинності з 25 жовтня і діятиме «до скасування доручення».

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Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що Росія активізувала інформаційну операцію, щоб хибно зобразити Україну як терористичну державу, ймовірно, створюючи інформаційні умови для протидії спробам оголосити Росію терористичною державою.