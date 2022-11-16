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Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Найбільші аеропорти РФ отримали попередження про загрозу терактів: подробиці
За даними ЗМІ, у низці аеропортів РФ введено максимальний рівень загрози терактів
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, низка аеропортів у РФ отримали вказівку посилити заходи безпеки

У аеропортах російської столиці Москви «Шереметьєво», «Домодєдово» та «Внуково» з 10 листопада введено максимальний рівень загрози вчинення терактів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на лист Ространснагляду авіакомпаніям та аеропортам.

«Встановити з 00 години 00 хвилин 10 листопада 2022 року прямий ступінь загрози вчинення акту незаконного втручання в діяльність транспортного комплексу, що носить терористичний характер», – йдеться в документі.

Ространснагляд повідомив, що тепер аеропорти мають вжити додаткових заходів безпеки. У Шереметьєво та Домодєдово підтримали запровадження максимального рівня захисту.

Крім цього, в аеропорту Санкт-Петербурга «Пулково» також запровадили третій рівень безпеки, додало джерело російського видання.

Представники аеропортів наразі не коментують цю інформацію.

Зазначимо, на початку листопада російські ЗМІ писали, що авіакомпанії та аеропорти в Центральному та Південному федеральних округах РФ почали щодня звітувати про безпеку.

У зв'язку з введенням режиму підвищеної готовності Росавіація зобов'язала керівників підрозділів щоранку до 6:00 надавати звіт «про ситуацію на об'єктах повітряного транспорту». Нововведення набуло чинності з 25 жовтня і діятиме «до скасування доручення».

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що Росія активізувала інформаційну операцію, щоб хибно зобразити Україну як терористичну державу, ймовірно, створюючи інформаційні умови для протидії спробам оголосити Росію терористичною державою. 

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Теги: теракт аеропорт авіаперевезення росія

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