У Росії виник дефіцит ліків через санкції, планові операції переносяться

У Росії через санкції виник гострий дефіцит медичних препаратів

Через наявний дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати

Військові ЗС РФ активно обговорюють наказ Міністерства охорони здоров’я РФ, згідно з яким всі регіони країни-окупанта зобов’язали створити недоторканий запас лікарських засобів на чотири місяці. Про це повідомляє ГУР МО.

Пов'язують таке рішення російського МОЗ з низкою причин. По-перше, це вплив міжнародних санкцій.

«Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту», ‒ йдеться у повідомленні.

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Нині склалася реальна загроза повної зупинки поставок до РФ медикаментів із-за кордону. Ще однією причиною дефіциту називають збільшення інтенсивності бойових дій, що викликало зростання санітарних втрат окупантів.

«У приватних розмовах російські хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується і це вже впливає на проведення хірургічних операцій та на галузь в цілому. Відновлення запасів не проводиться. Через дефіцит відзначається суттєве зростання цін на медичні препарати», ‒ повідомляють в ГУР.

Затверджені календарні графіки проведення планових операцій в Росії вже доводиться докорінно переглядати. Операції переносять на невизначений термін. Допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Як відомо, відхід західних компаній та санкції катастрофічно завдадуть шкоди російській економіці.

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