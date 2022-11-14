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Кому в Росії належать інтернет та ЗМІ: список друзів Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Кому в Росії належать інтернет та ЗМІ: список друзів Путіна
Більшість ЗМІ у Росії фактично перебувають під контролем Кремля
фото з відкритих джерел

Оприлюднено схему розподілу медіаринку Росії за групами впливу

Користувачі соцмереж обговорюють оприлюднений список власників російських ЗМІ. Як свідчать дані, медійне поля у РФ розділене серед дуже обмеженої кількості груп навколо російського диктатора Володимира Путіна. Про це написав на своїй сторінці у Facebook експерт аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ігар Тишкевич.

Аналітик зазначив, що протягом певного часу нові медіа та Telegram-канали створювали певні проблеми для Кремля, однак не критичні.

«Для тих, хто каже, що в РФ можлива якщо не революція, то різка зміна влади з посиленням, наприклад, групи радикалів. Телеграми, нові медіа справді були проблемою для Кремля. Не критичною, але проблемою. Так званих «воєнкорів» взяли до нігтя. А далі... А далі є розподіл медійного поля між дуже обмеженою кількістю груп навколо Путіна. Причому із явною спеціалізацією за типами», – зазначається у дописі.

Тишкевич оприлюднив схему власників ЗМІ у Росії та порадив «робити висновки, хто може грати на настроях» серед росіян.

Кому в Росії належать інтернет та ЗМІ: список друзів Путіна фото 1
Кому в Росії належать інтернет та ЗМІ: список друзів Путіна фото 2

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що щорічна велика пресконференція президента держави-агресорки Володимира Путіна вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року. 

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Теги: пропаганда ЗМІ росія

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